2019/08/24 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور ..



انتشال جثة مواطنين انقلبت عجلته بنهر في كربلاء

السبت

24

أب

2019 :

06:21 pm

23

أعلنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، عن انتشال جثة مواطنين انقلبت

عجلتهم داخل نهر بني حسن في كربلاء.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. انتشال جثة مواطنين انقلبت عجلته بنهر في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. انتشال جثة مواطنين انقلبت عجلته بنهر في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).