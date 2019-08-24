هل تقتص فعلا الخارجية العراقية لكرامة المرأة المهانة في ايران؟ “فيديو”

2019/08/24 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أكدت وزارة الخارجية العراقية على لسان متحدثها احمد الصحاف اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والايعاز لكافة الممثليات الايرانية لمتابعة قضية الى المرأة العراقية الزائرة في مطار مشهد الدولي.وقال الصحاف في مقطع مصور إن الخارجية العراقية اعدت تقرير فنيا كاملا وتم توجيه احاطة كاملة عن الاعتداء على المرأة العراقية حيث تم ابلاغ ممثلية […]

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