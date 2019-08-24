روحاني: سنجعل العدو ييئس من تحقيق مخططاته

2019/08/24 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران تواصل تحقيق التقدم في جميع المجالات رغم ضغوط الحظر الاقتصادي المفروض عليها مشيرا إلى انخفاض معدل التضخم مؤخرا.وقال روحاني في تصريح له اليوم: “إننا نمر بظروف صعبة ومعقدة ولكن الشعب الإيراني يصر على المقاومة والصمود رغم معاناة الحظر” مضيفا “سنجعل العدو ييئس من تحقيق مخططاته وليس أمامنا …

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