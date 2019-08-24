2019/08/24 | 18:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران تواصل تحقيق التقدم في جميع المجالات رغم ضغوط الحظر الاقتصادي المفروض عليها مشيرا إلى انخفاض معدل التضخم مؤخرا.
وقال روحاني في تصريح له اليوم: “إننا نمر بظروف صعبة ومعقدة ولكن الشعب الإيراني يصر على المقاومة والصمود رغم معاناة الحظر” مضيفا “سنجعل العدو ييئس من تحقيق مخططاته وليس أمامنا …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: سنجعل العدو ييئس من تحقيق مخططاته) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال روحاني في تصريح له اليوم: “إننا نمر بظروف صعبة ومعقدة ولكن الشعب الإيراني يصر على المقاومة والصمود رغم معاناة الحظر” مضيفا “سنجعل العدو ييئس من تحقيق مخططاته وليس أمامنا …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: سنجعل العدو ييئس من تحقيق مخططاته النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: سنجعل العدو ييئس من تحقيق مخططاته) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: سنجعل العدو ييئس من تحقيق مخططاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).