العميد تقي زادة: ايران قامت بتصنيع 770 نوعا من الاسلحة وطنيا

2019/08/24 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد قاسم تقي زادة بان ايران قامت بتصنيع 770 نوعا من الاسلحة وطنيا بامكانيات وطاقات داخلية.

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