شرطة المثنى تعتقل إمرأة قتلت ابن زوجها

2019/08/24 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة المثنى ،السبت، عن القاء القبض على امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر ٦ سنوات من خلال سكب الماء المغلي على جسده وخنقه.

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