سلطات إقليم كردستان تكشف عن إحصائيات تتعلق بالعنف ضد المرأة

2019/08/24 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المديرية العامة لمواجهة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان، عن الاحصائيات الخاصة بحالات العنف والقتل المسجلة لديها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ونشرت المديرية جدولا أشارت من خلاله، الى تعرض اثنتين وعشرين امرأة للقتل، وتسجيل اثنتين وثلاثين حالة انتحار بين النساء، إضافة الى تسجيل تسعة وتسعين حالة تعرض نساء للحروق، من بينها سبع وخمسون حالة لنساء حاولن إحراق أنفسهن، بالنصف الأول من العام الجاري، فيما لفتت المديرية الى تسجيل اكثر من عشرة آلاف شكوى، لنساء تعرضن للعنف في محافظات الإقليم.

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