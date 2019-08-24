عضو في اللوبي الاسرائيلي بالولايات المتحدة: ترامب صهيوني زائف

2019/08/24 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… كشف تقرير لصحيفة تايمز اوف اسرائيل” العبرية أن اعضاء في الحزب الديمقراطي اعتبروا ان تحالف ترامب مع نتياهو جعل عملية الدفاع عن “الكيان الاسرائيلي” امرا بالغ الصعوبة.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن عضو الكونغرس الديمقراطي براند شنايدر والمؤيد القوي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة إن ” الرئيس الامريكي دونالد ترامب […]

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