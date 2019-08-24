مجالس المحافظات تدعو الحكومة لفرض سيطرتها على جميع الاجواء العراقية

2019/08/24 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مجالس المحافظات، السبت، الحكومة المركزية إلى فرض سيطرتها على جميع الاجواء العراقية والحدود البرية والبحرية.وذكر بيان للهيئة العامة ل‍مؤتمر مجالس المحافظات تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "مجالس المحافظات عقدت مؤتمرها الأول في محافظة كربلاء، وبعد المناقشات والحوارات اتفق الحاضرون على دعوة الحكومة لفرض سلطتها على جميع الأجواء العراقية والحدود البرية والبحرية"، مؤكداً أن "المجالس اكدت دعمها للقوات المسلحة والمؤسسات الأمنية كافة للحفاظ على أمن العراق".وأضاف البيان، أن "ممثلي 15 محافظة اتفقوا على تفعيل دور المنظمة التنسيقية العراقية للحكم المحلي وصلاحياته، وتفعيل اللامركزية الإدارية وفق الدستور التي تخص الحكم المحلي وصلاحياته".

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