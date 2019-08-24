2019/08/24 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم مهرجان الغدير السنوي الأول في ذي قار لتكريم أكثر من 1000 طالب وطالبة تخرجوا عن الدورات الصيفية المقامة في رابطة السيدة نرجس الثقافية وجمعية كشافة علي الأكبر.تخلل ذلك حضور غفير لأهالي الناصرية وشخصيات ثقافية ودينية وأدبية من جل محافظات البلاد استهل المهرجان بتلاوة الكشاف محمد حسن عقب ذلك وقوف الجميع لقراءة الفاتحة للشهداء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخريج دفعة من طلاب الدورات الصيفية ضمن مهرجان الغدير السنوي الأول في ذي قار النعيم نيوز.

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