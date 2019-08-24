اخماد حريق في مخزن للادوات الاحتياطية في ساحة الطيران ببغداد

2019/08/24 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني في الرصافة، اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع في مخزن أدوات احتياطية للسيارات في ساحة الطيران وسط بغداد.

وذكرت مديرية

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