صالح : العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة

2019/08/24 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح،اليوم السبت، أن العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت

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