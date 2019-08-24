2019/08/24 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة الديوانية، السبت، عن إصدار المحافظ قرارا بسحب يد مدير البلدية اثر لجنة تحقيقية سابقة مشكلة بحقه وممارسة المحافظ مهامه من موقع أدنى.وقالت عضو المجلس ضحى الموسوي لـ/ المعلومة /، إن “محافظ الديوانية زهير الشعلان اصدر امرأ ديوانيا بسحب يد مدير البلدية حسن صلاح من ممارسة عمله على اثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الديوانية يصدر امرأ بسحب يد مدير البلدية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الديوانية يصدر امرأ بسحب يد مدير البلدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).