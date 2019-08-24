شرطة المثنى تعلن القبض على امرأة متهمة بقتل ابن زوجها “خنقا”

2019/08/24 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى

أعلنت قيادة

شرطة المثنى ،السبت، عن القاء القبض على امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من

العمر ٦ سنوات من خلال سكب الماء المغلي على جسده وخنقه.

وذكر بيان

صادر عن القيادة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الأجهزة الأمنية

فتحت تحقيقا بعد جلب جثة الطفل الى الطب العدلي للشك بوجود شبه جنائية”.

واشار إلى أن

“التحقيقات مع الساكنين في دار الضحية أثبتت تورط المتهمة بالحادث، مشيرا إلى

أن المتهمة اعترفت انها قامت بقتل الطفل ونقل جثته الى مكان آخر”.

وأضاف البيان

أن “اقوال المتهمة صدقت بعد تدوين اعترافاتها قضائيا وتم إجراء كشف الدلالة

على محل الحادث حيث تم توقيفها وفق احكام

المادة (405) من قانون العقوبات العراقي وتمت احالتها إلى المحاكم المختصة.

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