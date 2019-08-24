2019/08/24 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت وزارتي الصحة والبيئة والموارد المائية حملة مشتركة لتنظيف وكري نهر الشنافية في الديوانية من نبات زهرة النيل .وقالت مدير بيئة الديوانية ساهرة الخالدي ان مديرية الموارد المائية استجابت وبسرعة بعد قيام مديريتنا بمخاطبتهم حول ضرورة تنظيف نهر الشنافية من نبات زهرة النيل في وقت سابق ، موضحة انه تم تنظيم حملة، لتنظيف وكري …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة والبيئة : حملة مشتركة مع الموارد المائية لتنظيف نهر الشنافية في الديوانية النعيم نيوز.

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