بعد اصداره توصيات بمنع التحرش.. تجمع البرلمانيات يطالب القضاء بقرارات جديدة تحد من الفصل العشائري

2019/08/24 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت رئيسة تجمع البرلمانيات، آلا طالباني، اليوم السبت، مجلس القضاء الاعلى بقرارات جديدة تحد من الفصل العشائري، وذلك بعد اصداره توصيات بمنع التحرش.

وقالت طالباني في بيان تلقته "الغد برس"، انه "من جديد، يضيف مجلس القضاء الأعلى حلقة ساطعة في سلسلة انجازاته لصالح المراة العراقية، فبعد قرار المجلس المنصف باعتبار النهوة العشائرية تهديدا وفعلا إرهابيا يحاسب مرتكبها بموجب قانون مكافحة الارهاب ، ها هو اليوم يصدر توصيات جديدة للحد من ظاهرة التحرش بالنساء في الاماكن العامة وفي الدوائر ومؤسسات الدولة، مع اصدار ضوابط لإتخاذ اجراءات رادعة للمتحرشين، واجراءات توعوية وإدارية لحوادث التحرش، وإشراك العنصر النسوي في اللجان التحقيقية التي تشكل لقضايا التحرش بالموظفات داخل الدوائر الحكومية لضمان عدالة وشفافية التحقيق، والتأكيد على تفعيل احكام مواد في قوانين العقوبات واصول المحاكمات الجزائية وقانون العمل".

واضافت ان "تجمع البرلمانيات اذ يثمن هذه الخطوة المباركة من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فائق زيدان، يدعو رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات مماثلة انصافا للمرأة، واحقاقا لحقها، واعترافا بدورها الكبير في بناء المجتمع والاسرة وتربية جيل كريم".

واشارت ان "تجمع البرلمانيات ينتظر من مجلس القضاء الاعلى قرارات جديدة تحد من الفصل العشائري، هذه الظاهرة الموغلة في القدم التي تجعل المرأة سلعة تباع وتشترى من قبل اهلها دون اعتبار لانسانيتها وحقها في اختيار شريك حياتها".

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