2019/08/24 | 20:03

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الحكيم يستغرب تضارب المواقف بشأن قصف مخازن الاسلحة ويؤكد: سنستجوب

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الحكيم يستغرب تضارب المواقف بشأن قصف مخازن الاسلحة ويؤكد: سنستجوب الوزراء الضعفاء والفاسدين

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