تجمع البرلمانيات يصدر بيانًا بشأن قرار مجلس القضاء بمنع التحرش

2019/08/24 | 20:04

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر تجمع البرلمانيات بيانًا بشأن قرار مجلس القضاء بمنع التحرش.

وقالت رئيسة التجمع آلا طالباني في بيان تلقته (بغداد اليوم) "من جديد، يضيف مجلس القضاء الأعلى حلقة ساطعة في سلسلة انجازاته لصالح المراة العراقية".

وتابعت "فبعد قرار المجلس المنصف باعتبار النهوة العشائرية تهديدا وفعلا إرهابيا يحاسب مرتكبها بموجب قانون مكافحة الارهاب ، ها هو اليوم يصدر توصيات جديدة للحد من ظاهرة التحرش بالنساء في الاماكن العامة وفي الدوائر ومؤسسات الدولة، مع اصدار ضوابط لإتخاذ اجراءات رادعة للمتحرشين، واجراءات توعوية وإدارية لحوادث التحرش، وإشراك العنصر النسوي في اللجان التحقيقية التي تشكل لقضايا التحرش بالموظفات داخل الدوائر الحكومية لضمان عدالة وشفافية التحقيق.والتأكيد على تفعيل احكام مواد في قوانين العقوبات واصول المحاكمات الجزائية وقانون العمل".

واردفت ان "تجمع البرلمانيات اذ يثمن هذه الخطوة المباركة من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فائق زيدان، يدعو رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات مماثلة انصافا للمرأة، واحقاقا لحقها، واعترافا بدورها الكبير في بناء المجتمع والاسرة وتربية جيل كريم".

ولفتت الى ان "تجمع البرلمانيات ينتظر من مجلس القضاء الاعلى قرارات جديدة تحد من الفصل العشائري، هذه الظاهرة الموغلة في القدم التي تجعل المرأة سلعة تباع وتشترى من قبل اهلها دون اعتبار لانسانيتها وحقها في اختيار شريك حياتها".

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