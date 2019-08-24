العراق يضيف دورة الألعاب العربية 2021

2019/08/24 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

منح مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، العراق شرف تضييف منافسات دورة الألعاب العربية الثالثة عشرة 2021، بعد التشاور والتنسيق مع الجانب اللبناني الذي كان مقررا احتضانه الدورة.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة الزميل أحمد الموسوي في تصريح خص به «الصباح الرياضي» ان وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش أرسل كتابا رسميا إلى نظيره المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب الدكتور أحمد صبحي أكد فيه تنازل بلاده عن حق احتضان دورة الألعاب العربية الثالثة عشرة 2021 لصالح العراق، على ان تحتضن لبنان دورة الألعاب الرابعة عشرة في العام 2025.

وأشار إلى ان وزير الشباب الدكتور أحمد رياض سيؤكد خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء ضرورة حسم اختيار المكان المناسب للمدينة الرياضية المهداة من السعودية للشروع بمراحل التنفيذ باسرع وقت ممكن، مبينا ان الوزارة تأمل في انجاز المدينة الرياضية قبل المدة المقررة لاحتضان دورة الألعاب لتتم الاستفادة من منشآتها في انجاح عملية التنظيم.

واضاف ان الوزارة ستحاول أيضا استئناف العمل قريبا في قاعة «بغداد أرينا» سعة سبعة آلاف متفرج التي فاقت نسب انجازها الـ65 بالمئة وتحتاج الى عمل متواصل لمدة ستة أشهر على أبعد تقدير لتكون جاهزة لاحتضان مختلف الفعاليات والألعاب.

وفي ما يخص الملاعب التي ستقام فيها مباريات كرة القدم أوضح الموسوي، ان اللقاءات من المؤمل اقامتها في ملاعب الشعب والحبيبية والزوراء، بالاضافة الى امكانية اقامة بعض المباريات في المحافظات القريبة على العاصمة كالكوت والنجف وكربلاء.

تجدر الاشارة إلى ان منافسات دورة الألعاب العربية تشمل جميع الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية التي سيتم الاتفاق عليها في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

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