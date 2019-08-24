استراحة مشروطة

2019/08/24 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

المنهاج الطويل والمكثف لمسابقات الدوري الكروي العراقي والعربي والاسيوي على مستوى الاندية والتزامات المنتخبات الوطنية والاولمبية والشبابية ودون ذلك اخذ الكثير من جرف لاعبينا ووضعهم في كماشة لاحياد عنها جراء تواجدهم مع فرقهم محليا واستدعاء نخبة منهم مع التشكيلات المشار لها مما يعرضهم للاجهاد وتراجع المستويات ويعرض اللعبة الى نتائج وخيمة .

في عقود منصرمة كانت قائمة الفريق الواحد تصل الى الاربعين لاعبا وحينما يستدعى منها نحو عشرة افراد من الصف الاول الاكثر نجومية ومن ناد واحد يصار وبشكل سريع الى تعويض النقص وتقديم اسماء لا تقل شأنا عن التشكيلة المختارة لمنتخباتنا بمسمياتها المختلفة وشهدنا ذلك في نسخ لا حصر لها من مواسم كروية في دوري اللعبة تنافس فيها اللاعبون من اجل المركز الواحد وتعذر على كبار المدربين استيعاب معظم المبدعين في فرقهم وضاعت مواهب اعياها الجلوس على دكات البدلاء او لم تتم اضافتها للفرق بوجود تخمة من فرسان المستطيل الاخضر.

تغير ملامح الدوري في العقد الاخير واستقطاب عشرين ناديا او اكثر في المسابقة السنوية فضلا عن تأجيلات طلبتها بعض الفرق المحلية فرض على لجنة المسابقات مواعيد مرهقة تواصلت على مدار العام ودخلت مدياتها لاشهر الصيف اللاهبة توضحت نتائجها للقاصي والداني واستهلكت الكثير من الجهد الفردي والفرقي وضاعت مواهب وسط هذه الاجواء غير المناسبة مما يتطلب تخفيفا عن الكاهل وتوزيع المباريات في اوقات لاتشتد فيها الحرارة ولاسيما في مناخنا القاسي .

اطلالة منتخبنا في غرب اسيا لم تكن على مايرام والسبب تراجع مستويات لاعبينا بفعل دورينا الممل وكثرة مبارياته في اجواء لاهبة وزادت المشاركة العربية الطين بلة على كاهل فرقنا نتيجة تواصل الاجهاد على تشكيلاتها وعدم التقاط الانفاس وغياب المدة الزمنية اللازمة للاستشفاء وتأهيل اللاعبين وتعويض المصابين والمنتقلين الى اندية اخرى فرضتها العقود الاحترافية .

ازاء ما يحصل حاليا من ارباك واجهاد متواصل لارتباط لاعبينا مع انديتهم في الدوري المحلي وبطولة الكأس وكاس الاندية العربية ودوري الابطال القاري فضلا عن تمثيل نسبة منهم المنتخبات الوطنية لابد من تقنين المسابقة المحلية واقتصارها على مرحلة واحدة او مرحلتين بعدد اقل واشراك الفرق المحلية في منافسة الكأس المؤدية الى اروقة خارجية لتخفيف الضغط عن دورينا وضمان امن لمواعيد محترمة لايمكن الاخلال بها .

في كل العالم هناك التزامات محددة لكل لاعب يعرفها اهل الاختصاص وتعد مؤشرا واضحا عن مدى الجهد المبذول في رحلة موسم يجب ان يخضع له لاعبونا ويتطلب ايضا تدارك العديد من الظروف الطبيعية والاجتماعية وغيرها اليس كذلك ؟

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