إقرار مشاركة محترف أساسي في دوري السلة الممتاز

2019/08/24 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

عقد اتحاد كرة السلة المركزي اجتماعا بمقره مع مدربي وممثلي اندية الدرجة الممتازة ، للتباحث ومناقشة الضوابط التي سيتم العمل فيها خلال منافسات دوري الموسم المقبل .

وجرى خلال الاجتماع الذي يعد الاخير قبل انطلاق الدوري الاتفاق على حق النادي بالتعاقد مع محترفين اثنين ، احدهما سيكون اساسيا في الملعب فيما سيكون الثاني بديلا على دكة البدلاء طيلة وقت المنافسات التي حددها الاتحاد بجولتين ( ذهاب واياب ) ، ثم تبدأ بعدها مباريات (البلاي اوف) بين فرق المقدمة الحائزة على المراكز من 1 – 4 ، اذ يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في سلسلة من خمس مباريات ، بعدها يلتقي الفائزان في سلسلة اخرى من خمس مواجهات لتحديد بطل الدوري ، بينما ستقام مباراة واحدة فقط لاحراز المركز الثالث .

ويشارك 12 فريقا في منافسات الموسم الجديد 2019 / 2020 ، هي اندية النفط والشرطة ونفط الجنوب والميناء والكهرباء والتضامن والحلة وزاخو وغاز الشمال ودهوك والاعظمية والخطوط الجوية .

يذكر ان الاتحاد قرر في وقت سابق موعد انطلاق الدوري في الخامس والعشرين من الشهر المقبل ، بينما ستقام القرعة في 17 من نفس الشهر ، وتم تحديد الفترة مابين 20 – 22 موعدا لانطلاق البطولة التنشيطية بمشاركة اندية النفط والشرطة ونفط الجنوب والميناء ، وتقرر تغريم الفريق المنسحب من البطولة التنشيطية مبلغ مليوني دينار .

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