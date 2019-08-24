بالوثيقة .. المحافظات تدعو الحكومة إلى فرض سيطرتها على الأجواء العراقية والحدود البرية والبحرية

2019/08/24 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة العامة لمؤتمر مجالس المحافظات تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "مجالس المحافظات عقدت مؤتمرها الأول في محافظة كربلاء، وبعد المناقشات والحوارات اتفق الحاضرون على دعوة الحكومة لفرض سلطتها على جميع الأجواء العراقية والحدود البرية والبحرية"، مؤكداً أن "المجالس اكدت دعمها للقوات المسلحة والمؤسسات الأمنية كافة للحفاظ على أمن العراق".وأضاف البيان، أن "ممثلي 15 محافظة اتفقوا على تفعيل دور المنظمة التنسيقية العراقية للحكم المحلي وصلاحياته، وتفعيل اللامركزية الإدارية وفق الدستور التي تخص الحكم المحلي وصلاحياته".

انتهى.ص.هـ.ح.

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