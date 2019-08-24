2019/08/24 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع الغدير وزير الداخلية ياسين الياسري وثيقة يوافق فيها على إعادة جميع المنتسبين من شرطة صلاح الدين المفصولين الى الخدمة.الوثيقة أدناه:

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. وزير الداخلية يوافق على إعادة جميع شرطة صلاح الدين المفصولين من الخدمة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. وزير الداخلية يوافق على إعادة جميع شرطة صلاح الدين المفصولين من الخدمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).