شمول ثمانية أحياء في النهروان بخطة الاكساء ضمن مشاريع 2019

2019/08/24 | 20:08

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بغداد:سومر نيوز

أعلن النائب عن محافظة بغداد رعد المكصوصي، السبت، حصول موافقة محافظ بغداد والمجلس على شمول شوارع ثمانية ...

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