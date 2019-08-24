{هواوي} تطرح حاسبها المحمول

2019/08/24 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علوم وتقنيات

/ علوم

كشفت شركة هواوي عن جهازها المحمول الجديد من فئة MateBook خلال فعاليات مؤتمر في شنغهاي، وهو نسخة مطورة من جهاز MateBook E الأصلي، الذي تم إطلاقه في العام

2017.

وتحاول هواوي دخول قطاع الحواسيب المتميزة، والحواسيب المتخصصة؛ من أجل الحصول على حصَّة سوقيَّة، وتجنب المنافسة المباشرة مع العديد من المنافسين، والحفاظ على هوامش الربح، وذلك بالنظر إلى كونها شركة تصنيع أجهزة حاسب محمولة جديدة نسبيًا.

جهاز متحول

وفي ظل وجود العديد من أجهزة الحاسب المحمولة المتميزة المعتمدة على معالجات إنتل ضمن محفظتها، فإنَّ الشركة الصينية تعمل على تطوير أجهزة ويندوز 10، المتحولة من فئة الاثنين في واحد، العاملة بواسطة معالجات Snapdragon، إلى أولئك الذين يريدون جهازًا متصلًا

دائمًا.





ويعمل جهاز 2019 MateBook E المحمول، من فئة الاثنين في واحد، القابل للتحويل بواسطة نظام التشغيل ويندوز 10، ويكمن الفرق الجوهري في طراز هذا العام في أنه لم يعد يعتمد على معالجات إنتل، بل أصبح يستخدم معالجات كوالكوم Snapdragon 850.

ويعدُّ هذا المعالج بمثابة نسخة معدلة من معالج Snapdragon 845، وهو معد للاستخدام في الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 10، ويتكون من 4 أنوية Kryo 385، بتردد 2.96 غيغاهيرتز، مع 4 أنوية Kryo 385، بتردد 1.7 غيغاهيرتز، ووحدة معالجة الرسوميات Adreno 630.

ويصنف الجهاز في مكان ما بين جهاز iPad Pro، و Microsoft Surface، ويحتوي على مسند مدمج لدعم استخدام الجهاز في وضع الحاسب اللوحي، أو الحاسب المحمول، عبر لوحة مفاتيح مرفقة.

اتصال دائم بالانترنت

ويمتلك الحاسب اتصالًا دائمًا بالإنترنت عبر شبكات LTE، وذلك بفضل معالج Snapdragon 850، ويعد أول حاسب متصل بالإنترنت بشكل دائم من شركة هواوي، كما أنه يتضمن شريحة اتصال إلكترونية eSIM مدمجة، وقارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

وتتشابه مواصفات طراز هذا العام في معظمها مع مواصفات الجيل السابق من MateBook E، إذ يحتوي على شاشة تعمل باللمس من نوع IPS، بقياس 12 إنشًا، وبدقة 2160×1440 بيكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3.2، ونسبة سطوع تبلغ 400 شمعة في المتر المربع.

وتوفر هواوي الحاسب بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4/8 غيغابايت من نوع LPDDR4x، مع 128/256 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية الفلاشية، من فئة USF NAND.

ويدعم جهاز Matebook E كل ما تتوقعه من جهاز حاسب متصل دائمًا ACPC، بما في ذلك مودم X20 LTE، الداعم لسرعة تنزيل تصل إلى 1.2 غيغابت في الثانية، وسرعة تحميل تصل إلى 150 ميغابت في الثانية، مع دعم معيار الشبكة اللاسلكية 802.11ac، وبلوتوث 4.1، بالإضافة إلى دعم ميزة Huawei Share، لنقل الملفات بشكل أسرع.

لوحة مفاتيح منفصلة

ويحتوي الحاسب على لوحة مفاتيح قابلة للفصل، مع لوحة لمس كبيرة نسبيًا، وشريحة NFC لتمكين خدمة Huawei One Share، لكنها غير مزودة بإضاءة خلفية، كما يوفر دعمًا لقلم هواوي الإلكتروني M-Pen، مع 2048 درجة حساسية لمستوى الضغط.



ويتضمن الجهاز منفذ USB Type-C، وسماعتي ستريو، مع Dolby Atmos، ومقبس صوت TRRS بحجم 3.5 ميليمتر، ومجموعة من أجهزة الاستشعار، وبطارية تستمر حتى 20 ساعة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل لصور

السيلفي.

من المتوقع أن تطرح هواوي جهاز MateBook E الجديد في الصين بدءًا من نحو 595 دولارًا أميركيًا لطراز 4 / 128 غيغابايت، دون الكشف عن إمكانية توفر الجهاز للأسواق الغربية، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة، لكن يمكن شراء الجهاز من خلال موقع Vmall على الويب.

هدف جديد

وأصدرت هواوي مع العلامة التجارية الفرعية التابعة لها “هونور” Honor بيانًا صحفيًا كشفتا فيه عن أهدافهما لعام 2019، وجددت فيه الشركة الصينية تأكيدها على أنها سوف تنتزع المركز الأول من سامسونغ في سوق الهواتف الذكية خلال العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، ريتشارد يو، في البيان: “هواوي وصلت إلى مرحلة جديدة كليًا”.



وأضاف: “هواوي وهونور قد تصبحان أكبر صانعين للهواتف الذكية في العالم خلال العام الحالي”.



ولتحقيق هدفها الأساسي في أن تصبح المصنّع الأول للهواتف الذكية في العالم، يتعين على عملاق الهواتف الذكية الصينية أن تضع ستراتيجيات للتغلب على كل من سامسونغ وآبل، اللتين لا تزالان – بحسب بيانات شركة “آي دي سي” IDC – تحتلان المركزين الأول والثاني على التوالي في السوق.

وكانت بعض التقارير أفادت بأن هواوي انتزعت المركز الثاني من آبل في الربع الثاني من 2018 بعد شحن نحو 54 مليون هاتف، ولكنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للتفوق على سامسونغ التي لا تزال تحتل المركز الأول في السوق.



وفي ما يتعلق بالعلامة التجارية الفرعية “هونور”، فقد قالت هواوي في البيان إنها: تعتزم تعزيز إمكاناتها، وهي تطمح إلى أن تجعلها ثاني أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في الصين والرابعة عالميًا.

قفزة في الأرباح

وارتفعت أرباح هواوي إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار العام الماضي، مدفوعة بأعمالها المزدهرة في مجال الهواتف الذكية، لكن الحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد الشركة أثرت في مبيعات معدات الاتصالات.





وقالت هواوي إن أرباح 2018 قفزت بنسبة 25 في المئة إلى 59.3 مليار يوان (8.7 مليار دولار).



وكانت المبيعات أقل من توقعات الشركة السابقة، لكنها ارتفعت بنسبة 19.5 في المئة إلى 721 مليار يوان (105 مليار دولار).

وباعت هواوي معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أكثر من أي شركة أخرى في العالم، وتنمو أعمالها في مجال الهواتف الذكية أسرع من شركتي سامسونغ وآبل.

ومع ذلك، فإن هناك دلائل على أن جهود الولايات المتحدة لمنع الدول الأخرى من استخدام معداتها في شبكات الاتصالات الخاصة بهم قد يكون لها

تأثير.

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