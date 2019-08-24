شرطة الديوانية تنقذ شاباً من محاولة انتحار

2019/08/24 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، ان رجال شرطة النجدة في المحافظة تمكنوا من إقناع شاب يبلغ من العمر ١٩ عاماً في العدول عن محاول انتحار.

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