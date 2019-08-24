كوسرت رسول: الاتحاد الوطني سيحدد الأسبوع المقبل موعد عقد مؤتمره العام

2019/08/24 | 20:14

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كوسرت رسول نائب السكرتير العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني

أكد نائب السكرتير العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، ان الحزب سيحدد موعد انعقاد مؤتمره العام خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح رسول في تصريح، ان مجلس قيادة الحزب سيجتمع الأسبوع المقبل، لحسم موعد انعقاد مؤتمره العام الرابع، مبينا في الوقت ذاته، انه لم يتخذ قراره النهائي لغاية الآن، بشأن إعادة ترشيحه لمنصب نائب السكرتير العام للحزب.

وكان المجلس الأعلى للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، قد اقترح في وقت سابق، عقد مؤتمره الرابع في الحادي والعشرين من تشرين الثاني المقبل، والذي يصادف الذكرى السنوية لشهداء الحزب.

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