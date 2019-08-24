خبير اقتصادي: إعادة طباعة العملة المعدنية سيخفف عبء تلف الأوراق

2019/08/24 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي، السبت، أن توجه الحكومة بإعادة طباعة العملة المعدنية سيخفف من عبء تلف الوراق النقدية في الأسواق.وقال العكيلي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “استخدام الفئات المعدنية ونزولها للتداول يعطي قيمة اعتبارية للعملة حيث أنها تهدف للحفاظ على العملة وعدم الحاجة إلى طلب المزيد من الأوراق النقدية خصوصاً […]

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