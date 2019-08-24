الحلبوسي يؤكد لوفد عشائري ضرورة إبعاد العشائر عن التدخل بالقانون

2019/08/24 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة ابعاد العشائر عن التدخل بالقانون.وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان ان :” الحلبوسي التقى اليوم وفدا من عشائر ووجهاء ومثقفي أبو غريب يرافقهم النائب كريم أبو سودة وأعضاء من المجلس المحلي للقضاء “.واستمع الحلبوسي خلال اللقاء إلى المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القضاء والتي تقف حائلا دون […]

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