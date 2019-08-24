شرطة الديوانية تنفذ شابا من الانتحار

2019/08/24 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفرزة من شرطة محافظة الديوانية من انقاذ شاب حاول الانتحار برمي نفسه من اعلى احد المجسرات .ووصل افراد من شرطة النجدة في الوقت المناسب واقنعوا الشاب الذي يبلغ من العمر ١٩ عاما بالعدول عن الانتحار.يذكر ان شرطة النجدة تمكنت من انقاذ ٣ اشخاص من محاولات انتحار خلال الشهرين الماضيين ، فيما بلغ […]

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