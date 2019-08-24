2019/08/24 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، السبت، على مضافة لداعش في وادي الضايعة غرب الانبار، فيما قتلت انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا في المضافة.وقال اعلام الحش دفي بيان وتلقته وكالة صدى انه “ضمن عملية إرادة النصر الرابعة تواصل قطعات الحشد تقدمها نحو أهدافها المرسومة غرب الأنبار”، مبينا ان “القطعات عثرت على مضافة لداعش في وادي الضايعة جنوب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش ويقتل انتحاريا بداخلها غرب الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش ويقتل انتحاريا بداخلها غرب الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش ويقتل انتحاريا بداخلها غرب الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).