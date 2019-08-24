2019/08/24 | 20:19

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ترامب يستأنف حكماً بمنعه من حظر متابعيه على تويتر

طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرار محكمة قضت بانتهاكه الدستور

الأمريكي عندما حظر بعض مستخدمي موقع "تويتر" من متابعة حسابه عقب

إدلائهم بآراء لم تعجبه.وأوضحت أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأمريكية في ساعة متأخرة من

مساء أمس الجمعة أن ترامب سعى لجلسة إضافية بمحكمة استئناف في نيويورك

لاعتباره أن قرار ثلاثة قضاة بالإجماع "جاء بالأساس لتصور خاطئ".وأيد ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الشهر الماضي قرار محكمة أدنى درجة

في مايو/ أيار 2018 يجبر ترامب على إلغاء الحظر ومنع عشرات من متابعيه

من الوصول لحسابه الرسمي على موقع "تويتر".ويستخدم الرئيس الأمريكي عادة حسابه، الذي يبلغ عدد متابعيه 63 مليون

شخص، لإعلان قرارات مهمة، منها ما أعلنه أمس الجمعة بشأن التجارة مع

الصين، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الأسهم الأمريكية وأسعار النفط

بشدة.وأعلن ترامب، عبر حسابه على الموقع، رفع قيمة الضرائب المفروضة على

المنتجات الصينية في الولايات المتحدة من 25 لتصل إلى 30 في المائة،

حيث كتب أنه لن يسمح بأن يستمر "استغلال الصين ودول أخرى عديدة

للولايات المتحدة".ولم ترد شركة "تويتر" أو البيت الأبيض حتى الآن على طلبات من وسائل

الإعلام للتعليق على الحكم القضائي ضد ترامب.وجاء في قرار محكمة الاستئناف، الذي أصدره القاضي بارينجتون باركر:

"لا يسمح التعديل الأول للدستور لمسؤول عام يستخدم حساباً على وسائل

التواصل الاجتماعي لجميع أنواع الأغراض الرسمية باستبعاد أشخاص من

حوار مفتوح عبر الإنترنت لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها

المسؤول".ولم يطعن ترامب وحده في قرار محكمة الاستئناف، إذ قام مدير التواصل

الاجتماعي في البيت الأبيض، دان سكافينو، بالطعن في الحكم أيضاً.وكان معهد "نايت فيرست أمندمنت"، التابع لجامعة كولومبيا الأمريكية،

وسبعة من مستخدمي موقع "تويتر" حظرهم دونالد ترامب من متابعة حسابه

على الموقع، قد تقدموا بتلك الدعوى القضائية ضد الرئيس الأمريكي.

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