لماذا استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية ؟!

2019/08/24 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دمت، اليوم السبت، وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي استقالتها

للرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، بحسب بيان مقتضب لرئاسة

الجمهورية.وكانت الرئاسة الجزائرية قد أنهت، يوم الجمعة، مهام مدير عام الديوان

الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بن شيخ الحسين سامي، على

خلفية حادثة التدافع على حفل المغني العالمي ”سولكينغ“، والتي انتهت

بوفاة 5 جزائريين وإصابة 90 آخرين.واهتزت الجزائر على وقع جدل بسبب واقعة حفل المغني العالمي، الذي أظهر

حفله هشاشة الإجراءات التنظيمية للتظاهرات الفنية الكبرى، إذ لم يكن-

بحسب مراقبين- من اللائق تنظيم الحفل في ملعب لكرة القدم لا يتسع سوى

لنحو 30 ألف متفرج.

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