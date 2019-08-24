العمليات المشتركة:هناك تنسيق عالٍ بين القطعات المشاركة في إرادة النصر الرابعة

2019/08/24 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، وجود تنسيق عالٍ بين القطعات الأمنية المشاركة في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الرابعة.وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في حوار متلفز مع قناة “العراقية” وتابعته وكالة صدى، إن “هناك تنسيقا عاليا بين القطعات الأمنية المشاركة في المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر التي انطلقت اليوم”.وأضاف رسول، أن

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