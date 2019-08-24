2019/08/24 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد حذر النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، السبت، من تجاهل مجلس محافظة البصرة التعاقد مع المحاضرين والخريجين من ابناء المحافظة، مهددا في الوقت ذاته من سخط الشارع البصرة ومحاسبة مجلسها.

وقال عواد في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في محافظة البصرة حضره مراسل “كلكامش برس”، “نحذر محافظة البصرة ومجلسها من عدم الاستجابة الى مطالب ابناء المحافظة من المحاضرين بالمجان والخريجين والطلبة الاوائل والحرفين وحراس واداريين والتعاقد معهم”، مشددا على ضرورة “الاستجابة للتعاقد مع ١٠ الاف مواطن بصري من محاضرين وخريجين والطلبة الأوائل والحرفيين والاداريين”.

وأضاف عواد أن “هناك بعض اعضاء مجلس المحافظة يعرقلون تثبيتهم على الملاك الدائم لاسباب نجهلها”، مهددا بـ”كشف اسماء اعضاء مجلس المحافظة المعرقلين للتعاقد معهم امام الرأي العام”.

وتابع عواد أن “الوضع لا يمكن السكوت عليه وان الشباب يستعدون لتظاهرات واعتصامات وسنشارك بها وسندعمهم”، محملا “الحكومة المحلية في البصرة بشقيها نتائج ذلك”.

وأشار عواد إلى أن “نواب المحافظة استطاعوا وبجهود استثنائية الحصول على اكبر موازنة للمحافظة”، مبينا “استطعنا وبجهود الغيارى استحصال الموافقة على تعيين اكثر من ١٤٠٠ درجة وظيفية لتربية البصرة”، فيما طالب بـ”التعاقد مع جميع المحاضرين المجانيين وغير المحاضرين ممن يعملون بالمجان والخريجين والطلبة الاوائل وحرفيين وحراس وإداريين والتعاقد معهم”، محذرا في الوقت ذاته من “سخط الشارع البصري، وحينها لا تلومون الا انفسكم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن العصائب “يحذر” مجلس البصرة من “سخط الشارع”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن العصائب “يحذر” مجلس البصرة من “سخط الشارع”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).