“بالصور” مديرة صحة الديوانية تقص شريط افتتاح مصعد عاطل في المستشفى التعليمي.. وسخرية تنال من مراسيم افتتاحه!!!

2019/08/24 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نالت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من مراسيم افتتاح مصعد عاطل في مستشفى الديوانية التعليمي.حيث ظهرت مديرية صحة الديوانية لمياء الحسناوي وهي تقص شريط الافتتاح وسط تجمهر عدد من الموظفين.ويقول ناشطون إن كان من الاولى على الحسناوي توفير اجهزة للمستشفى لمعالجة المرضى بدلا من الاستعراض لاففتاح مصعد.واستعرض ناشطون حادثة […]

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