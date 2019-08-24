2019/08/24 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “هواوي” الصينية رين زينغفاي، إن مجموعته الرائدة ستتغلب على المصاعب الحالية، وتعهد بأن “تنشئ جيشا يسيطر على العالم” حسب تعبيره.وقال زينجفاي البالغ 74 عاما، وهو ضابط سابق في الجيش الصيني، في رسالة إلى الموظفين، إن “عليهم أن يبدؤوا مرحلة شبيه بالمعركة حتى يتجاوزوا الأزمة”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم الأزمة..مؤسس “هواوي” يتعهد بـ”السيطرة على العالم” المركز الخبري الوطني.

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