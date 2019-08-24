2019/08/24 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم اللواء 52 بالحشد، السبت، دورة “شهداء الحشد الشعبي” للقوات الخاصة في قضاء امرلي بمحافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان اللواء 52 خرّج دورة (شهداء الحشد الشعبي) لفوج القوات الخاصة ضمن عدة دورات تخضع لها افواج اللواء بهدف تأهيل القدرات القتالية وادامة الاستعداد القتالي.واضاف ان الدورة شهدت تطبيقا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 52 بالحشد يختتم دورة للقوات الخاصة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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