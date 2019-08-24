بعد وصفه بـ

2019/08/24 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الناطق الإعلامي باسم مفوضية سلطة العقبة الاقصادية في الأردن عبد المهدي القطامين حول موضوع اغراق الطائرة وكلفته المالية ورفض في تصريح عبر صفحته على

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