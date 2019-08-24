الدفاع النيابية تحذر من تواجد مضافات لداعش في مطيبيجة تغذي 3 محافظات

2019/08/24 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم السبت ، عن موقع ما اسماها "المضافة الام لداعش " لثلاث محافظات.

وقال العزاوي في

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