القبض على متهمين أثنين بعد ساعتين من سرقتهما أحدى الدور في نينوى

2019/08/24 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم السبت، القبض على متهمين أثنين بعد ساعتين من قيامهما بسرقة مبلغ (١٢ مليون دينار) من دار أحد المواطنين

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