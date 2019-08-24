سائرون تطالب “عبد المهدي” بالكشف عن الجهات التي استهدفت الحشد الشعبي

2019/08/24 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادطالب النائب عن تحالف سائرون غالب العميري، السبت، رئيس مجلس الوزراء والحكومة بالكشف عن الجهة التي قصفت مقار الحشد الشعبي.

وقال العميري في بيان تلقته “كلكامش برس”: “اطالب رئيس الوزراء والجهات الحكومية المختصة عن الكشف عن الجهة التي نفذت او كانت وراء قصف مستودعات الحشد الشعبي”.

واضاف أن “ذلك لكي يعلم الجميع من الجهة التي تقف وراء هذه التفجيرات والاعلان عنها حتى وان كانت امريكا او اسرائيل كما تشير المعلومات الاولية غير الرسمية، لاتخاذ كافة الطرق القانونية لايقاف هكذا تجاوزات ومحاسبة المقصر”.وأشار إلى أنه “إذا ثبت ان امريكا هي وراء هذه التفجيرات فعلى الحكومة العراقية الغاء الاتفاقية الامنية مباشرةً، فنحن كممثلون للشعب لم ولن نسمح بهكذا تجاوزات على ارض العراق وسيادته ومستوعات احد القوات الامنية المتمثلة بالحشد الشعبي”.وتابع أن “هذه ليست المرة الاولى التي يقصف بها مستودع تابع للقوات الامنية”، مضيفاً أنه “بنفس الوقت لن نقبل ان تكون ارض العراق ساحة للقتال او تصفية الحسابات من قبل امريكا مع اي دولة جارة”.وبيّن أنه “إن لم تكشف الحكومة عن منفذي هذه الهجمات واستخدام كافة الطرق القانونية والمشروعة لمحاسبة المنفذ فسوف يكون لممثلي الشعب موقف اخر”.

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