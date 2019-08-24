القبض على متهمين سرقا مبلغ 12 مليون دينار في ايسر الموصل

2019/08/24 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال اثنين من المتهمين قاما بسرقة مبلغ 12 مليون دينار في ايسر الموصل.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة مشتركة من فوج طوارئ الثاني عشر ومكتب مكافحة اجرام ابي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى تلقي القبض على متهمين (اثنين) في ايسر […]

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