الحكيم يبدي استغرابه من تضارب المواقف الحكومية ازاء قصف مخازن سلاح الحشد

2019/08/24 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ابدى زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم،استغرابه لتضارب المواقف الحكومية حول الاعتداء على مخازن الحشد الشعبي، مؤكدا ان" البيانات كانت متناقضة وتسهم في ضبابية ماجرى".

جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم السبت، في ديوان بغداد للنخب والطاقات الشبابية.وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين]نسخة منه، ان" السيد عمار الحكيم اكد على عدد من الأمور والتشخيصات لواقع العراق وكان أهمها، ان الشباب يمثل الغالبية في المجتمع العراقي وان الاطروحات والمتبنيات الشبابية تؤكد حضور الهم الوطني على رأس همومهم وتطلعاتهم".واعرب السيد عمار الحكيم عن" استغرابه لتضارب المواقف الحكومية حول ما تعرضت له مقرات ومخازن الحشد الشعبي في اكثر من مكان"، مؤكداً ان" البيانات كانت متناقضة وتسهم في ضبابية ماجرى".وأضاف ان" مشاكل الشباب حقائق تحتاج الى معالجات"، مبيناً ان" تيار الحكمة الوطني انتهج المعارضة للتعبير عن هذه الحقائق"، مشيراً الى" نجاح تجربة تمكين الشباب في تيار الحكمة وماحققوه من انجازات ونجاحات كبيرة".وبين زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض ان" العراق يتقدم كدولة على المستوى الاقليمي وهناك نظرة مختلفة للعراق عن السابق وسرعة وبطئ تقدم العراق تحددها الحكومات وطبيعة الاداء السياسي للطبقة السياسية".وأشار الى ان" ان المعارضة كقرار لم يكن انفعالا وان القرار خضع للدراسة بعد قراءة عدم انتاجية المعادلة"، منوها الى ان" وجود جناحي المعارضة والموالاة خطوة مهمة وصحيحة وستسهم في فرز المسارات والمناهج وستسهم ايضا في التحفيز والانجاز".وتابع السيد عمار الحكيم ان" فرز المناهج سيوفر البديل للمجتمع والذي غاب عن المواطن، وتسبب بالاحباط الذي خلف مشاركة محدودة في الانتخابات الماضية"، موضحاً ان" المعارضة قد عرت الاخطاء الحكومية ونتوقع ان تحسب المؤسسات الف حساب قبل ان تضع ارقام الانجاز في التقارير الحكومية المقبلة لقناعتها ان هناك معارضة تراقب وتحلل وتفكك".وزاد ان" المعارضة عملت على توفير الغطاء القانوني لمسارها وكذلك تكوين حكومة الظل وانها تعمل على تأشير الاخطاء اذا كانت الفكرة صحيحة وتطرح البديل اذا كانت الفكرة خاطئة".وأشار السيد عمار الحكيم ان" المعارضة ستعمل على استجواب الوزراء الضعفاء والفاسدين في الفصل القادم وستعمل على النزول الى الميدان عبر التظاهرات القانونية"، لافتا الى ان" الحكمة بامكانها ان توفر الاغلبية العددية في اكثر من ملف داخل البرلمان ودعونا الى دعم المعارضة خدمة للنظام السياسي".

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