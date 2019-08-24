مسؤول محلي في ديالى : اعادة الاسر النازحة الى القرى المهجورة كفيلة بانهاء خطر داعش

2019/08/24 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول محلي في ديالى عن تحول مطيبيجة الحدودية الى المضافة الام لتنظيم داعش .وقال محمد العبيدي رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم:” ان مطيبيجة على الحدود الادارية الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين تحولت الى المضافة الام لفلول داعش ، واصبحت تشكل خطرا امنيا على ثلاث محافظات “.وقال :” ان اعادة الاسر النازحة […]

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