القبض على متهمين اثنين سرقا أموال من منزل في الموصل

2019/08/24 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أعلنت

وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على متهمين اثنين سرقا أموال من منزل في

الجانب الايسر من مدينة الموصل.

وقال

الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “قوة مشتركة من فوج طوارئ الثاني عشر ومكتب مكافحة اجرام ابي تمام

التابعة لقيادة شرطة نينوى القت القبض على متهمين (اثنين) بعد ساعتان من قيامهما

بسرقة مبلغ ( 12 مليون دينار عراقي) من دار لأحد المواطنين في منطقة حي

الزهراء”.

وأضاف

معن، ان “القبض على المتهمين وضبط المبلغ المسروق بحوزتهما تم في منطقة حي

الزهراء في الجانب الايسر لمدينة الموصل”.

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