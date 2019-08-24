أربعة محاور لقطعات حشد الانبار تنهي مهامها في إرادة النصر الرابعة

2019/08/24 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت قطعات حشد قيادة محافظة الأنبار يومها الاول ضمن عمليات إرادة النصر الرابعة بمشاركة قطعات الفرقة السابعة والفرقة الأولى من الجيش العراقي.

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