2019/08/24 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض متهمين بعد ساعتين من سرقتهما منزل في الموصل

أفادت وزارة الداخلية، السبت، بإعتقال متهمين اثنين بعد ساعتين من

قيامهما بسرقة 12 مليون دينار من منزل في الجانب الأيسر لمدينة

الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان، إن "قوة

مشتركة من فوج طوارئ الثاني عشر ومكتب مكافحة اجرام ابي تمام

التابعة لقيادة شرطة نينوى، ألقت القبض على متهمين ( اثنين ) بعد

ساعتين من قيامهما بسرقة مبلغ ( ١٢ مليون دينار عراقي ) من دار لاحد

المواطنين في منطقة حي ( الزهراء )".وأضاف معن، ان "المتهمين تم القبض عليهما وضبط المبلغ المسروق

بحوزتهما في منطقة حي الزهراء في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض متهمين بعد ساعتين من سرقتهما منزل في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض متهمين بعد ساعتين من سرقتهما منزل في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).