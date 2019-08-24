2019/08/24 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حدد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب محمد رضا، اليوم السبت، البديل لقيادات العمليات بعد طرح مشروع إلغاءها والتصويت عليه في البرلمان.وقال رضا في بيان صحفي تلقت “خطوة برس”نسخة منه إن “البديل عن إلغاء قيادات العمليات سيكون من خلال قيادة في المنطقة الشمالية، وأخرى في الجنوبية وكذلك الوسطى، وهكذا تماماً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن والدفاع تحدد البديل لقيادات العمليات وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن والدفاع تحدد البديل لقيادات العمليات) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن والدفاع تحدد البديل لقيادات العمليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).