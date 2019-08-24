2019/08/24 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، السبت، انتشار الشرطة المجتمعية في العديد من المولات ببغداد للحد من حالات التحرش.وقالت الوزارة في بيان، إنه “بتوجيه من وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء سعد معن، تستمر مفارز الشرطة المجتمعية بالانتشار وبالحملات التوعوية والتثقيفية للحد من حالات التحرش”.واضافت “فقد نظمت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تنشر الشرطة المجتمعية في المولات لمكافحة التحرش النعيم نيوز.

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