2019/08/24 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدر ديوان الوقف السني، اليوم السبت، بيانا بخصوص قيام الموديل ( جيهان هاشم ) بالتقاط صور استعراضية في جامع نداء الإسلام ببغداد .وواضح بيان الوقف السني ، تلقت “خطوة برس” نسخة منه ، انه “بعد نشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي ، أمر رئيس ديوان الوقف السني الشيخ العلامة الدكتور عبد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوقف السني يصدر بيانا بشأن قيام جيهان هاشم بالتقاط صور في جامع نداء الاسلام وكالة خطوة برس.

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